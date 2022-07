Armie Hammer sul lastrico, vende multiproproeta' alle Cayman

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Armie Hammer e' sul lastrico e per tirare a campare lavora vendendo multiprioprieta' in un resort delle isole Cayman. Lo ha appreso 'Variety'. L'attore di "Chiamami con il tuo Nome", ostracizzato da Hollywood dopo pesanti accuse di molestie sessuali, "e' completamente al verde e sta cercando di riempire le sue giornate guadagnando quanto basta a sostenere i suoi familiari", ha detto una fonte del magazine di spettacolo.

Discendente del miliardario e petroliere Armand Hammer, Armie non e' nei libri paga della famiglia e deve lavorare come un comune mortale per sbarcare il lunario. L'attore era sulla cresta dell'onda a Hollywood, avendo recitato in "The Social Network" e poi nel film di Luca Guadagnino con Timothee Chalamet, quando e' scoppiato lo scandalo che lo ha travolto: l'attore avrebbe inviato messaggi porno a una donna in cui esprimeva fantasie sessuali esplicite tra cui atti di cannibalismo. Armie era stato quindi escluso dal set di "The Offer", una serie Paramount Plus sul 'dietro le quinte' della produzione del "Padrino" e aveva rinunciato al ruolo del protagonista nella commedia romantica "Shotgun Wedding" con Jennifer Lopez.

Hammer avrebbe scelto di vivere alle Cayman per star vicino ai due figli che vivono con l'ex moglie Elizabeth Chambers da cui ha divorziato nel 2020 dopo dieci anni di matrimonio.

