Venezia: Celine Sciamma presidente giuria Giornate Autori

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Sarà Céline Sciamma, la regista francese di Ritratto di una giovane in fiamme e di Petit Maman, a presiedere quest'anno la giuria delle Giornate degli Autori, la sezione autonoma che si svolge durante la Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre 2022). Per la regista che fu premiata a Cannes proprio per Ritratto della giovane in fiamme si tratta di un "ritorno a casa", dopo essere stata tra i finalisti del LUX Prize nel 2014 nel quadro del progetto 27 Times Cinema, organizzato dalle Giornate degli Autori, il LUX Audience Award del Parlamento europeo ed Europa Cinemas, in collaborazione con Cineuropa.

Saranno infatti proprio i 27 giovani europei che animano il campus delle Giornate ad affiancare Céline Sciamma componendo così la speciale giuria che, con il coordinamento del Direttore del Festival di Karlovy Vary, Karel Och, assegnerà il GdA Director's Award, unico riconoscimento ufficiale della sezione autonoma promossa dagli autori italiani nell'ambito della Mostra del Cinema. Per il secondo anno consecutivo è una donna a presiedere la Giuria. (ANSA).