Principessa Monoke compie 25 anni e torna in sala

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - PRINCIPESSA MONONOKE di Hayao Miyazaki compie 25 anni e torna al cinema da oggi, 14 luglio, fino al 20 luglio grazie alla rassegna "Un mondo di sogni animati". L'elenco delle sale è disponibile su https://bit.ly/PrincipessaMononoke_Sale.

Ashitaka, giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Ferito al braccio dall'animale, il giovane colpito da una maledizione mortale, deve lasciare il suo villaggio per cercare il modo di neutralizzarla. Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane San, una ragazza allevata da lupi e soprannominata Principessa Mononoke, "la principessa degli spettri", e conosce anche i suoi nemici umani, i Tatara, una comunità di fabbri costruttori di armi da fuoco, guidati da Lady Eboshi, volitiva leader che ha come obiettivo la distruzione delle foreste abitate dai lupi e dagli altri animali cari a San.

Ecco, infine, alcune curiosità su questo film: La rivista "Empire" lo ha inserito nella lista dei 50 migliori film d'animazione di sempre. È stato campione d'incassi in Giappone nel 1997 e nel 2013 la compagnia britannica Whole Hog Theatre, con l'autorizzazione di Studio Ghibli, ha realizzato il primo adattamento teatrale di Principessa Mononoke. I biglietti per il primo spettacolo al New Diorama Theatre di Londra sono andati esauriti in quattro ore e mezzo, nove mesi prima del debutto.

L'opera è stata molto apprezzata dalla critica ed è stata riproposta a Tokyo davanti a 10.000 persone. (ANSA).