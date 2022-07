Polanski, corte Usa desecreta le testimonianze sul processo

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - Contestualmente alla disponibilità data dal nuovo procuratore di Los Angeles, una corte di appello della California ha dato luce verde alla pubblicazione di una testimonianza finora sotto segreto che potrebbe aiutare Roman Polanski nell'annosa vicenda che lo vede protagonista in un caso di stupro.

La California Appeals Court di Los Angeles ha ordinato alla Superior Court della città californiana di rivedere una sua precedente decisione e divulgare il testo della testimonianza dell'ex procuratore Roger Gunson come richiesto da due scrittori, Sam Wasson e William Rempel, sulla base del Freedom of Information Act.

Il documento, raccolto nel 2010, potrebbe aiutare Polanski secondo cui la magistratura 45 anni fa infierì ingiustamente su di lui. Dopo essersi dichiarato colpevole dello stupro della minorenne Samatha Geimer, il regista fuggì dagli Usa alla vigilia della sentenza temendo che il giudice che aveva in mano il caso, Laurence Rittenband, avrebbe fatto carta straccia dell'accordo extragiudiziario e i conseguenti sconti di pena previsti per gli imputati che vengono a patti con la giustizia.

Il 13 luglio per l'88enne Polanski si era aperto uno spiraglio quando il procuratore di Los Angeles, George Gascón, aveva dato via libera alla trascrizione della testimonianza di Gunson che nel 1977 istruì il caso. La decisione lascia intravedere una disponibilità a riconsiderare la vicenda "con occhi nuovi". (ANSA).