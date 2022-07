Depp vs. Heard, il giudice nega ad un Amber nuovo processo

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - La Corte della Virginia torna a dare ragione a Johnny Depp: la giudice Penney Azcarate ha respinto la richiesta dell'ex moglie Amber Heard per un 'replay' del processo per diffamazione che l'ha opposta all'ex star di "Pirata dei Caraibi". I legali di Amber avevano chiesto alla corte di annullare per vizio di forma il verdetto che il primo giugno ha condannato l'attrice di "Aquaman" a pagare a Depp oltre dieci milioni di dollari. La tesi era che il giurato "numero 15" non era quello originariamente selezionato, ma un omonimo risiedente allo stesso indirizzo e di una ventina di anni piu' giovane.

La Heard "non sostiene che l'inclusione del 'giurato 15' nella giuria l'abbia in alcun modo danneggiata", ha scritto la giudice del tribunale di Fairfax: "Quel giurato è stato verificato, ha seduto con i colleghi per tutto il processo, deliberato e raggiunto il verdetto. L'unica prova davanti a questa corte è che ha fatto le cose secondo le regole. La Corte è dunque tenuta ad attenersi alle decisioni della giuria".

Con il parere della Azcarate sfumano dunque per la Heard le possibilità di veder cancellato il pesante debito nei confronti dell'ex marito. Attraverso l'avvocatessa Elaine Bredehoft, Amber aveva fatto sapere di non essere in alcun modo in grado di pagare anche nel caso in cui Johnny le avesse versato i due milioni di dollari stabiliti dalla giuria di Fairfax per averla diffamata a sua volta.

Resta aperta la possibilità di un ricorso davanti alla Corte d'Appello della Virginia, mentre l'attrice, se si deve credere ai gossip circolati sui tabloid, si accingerebbe a mettere insieme un memoir pieno di dettagli bollenti sulla sua relazione con Depp. (ANSA).