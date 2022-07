Roma Cinema Arena, al via rassegna al Parco degli Acquedotti

Dal 19 luglio al 4 agosto la Fondazione Cinema per Roma realizzerà Roma Cinema Arena, una grande sala cinematografica all'aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più suggestivi della città, il Parco degli Acquedotti (VII Municipio, quartiere Appio Claudio), scenografia per La dolce vita di Federico Fellini e La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Ogni sera, a partire dalle 21.15, la rassegna ospiterà un programma di capolavori in versione restaurata, con due proiezioni previste per il sabato (ore 21 e ore 23). Ciascun film sarà presentato al pubblico da registi e attori. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Roma Cinema Arena, parte del programma dell'Estate Romana 2022, è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma ed è curata da Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione, con Paola Malanga, direttrice artistica della Fondazione e della Festa del Cinema, in accordo con Francesca Via, Direttrice Generale. A cento anni dalla nascita, saranno celebrati Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi e Luciano Salce, al ricordo dei quali si affiancherà uno speciale omaggio a Gigi Proietti, scomparso nel 2020. Completano il programma una serata dedicata al cinema e al teatro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza e un omaggio a Renato Nicolini, creatore dell'Estate Romana.

La rassegna sarà inaugurata, martedì 19 luglio alle 21.15, dalla proiezione de I mostri di Dino Risi: sul palco a presentare il film ci saranno Ricky e GianMarco Tognazzi. Enrico Vanzina, i Manetti, Dario Argento, Paolo Virzì, Giuseppe Tornatore (per Il buono il brutto e il cattivo di Sergio Leone), Nanni Moretti (per Caro Diario) sono alcuni dei cineasti che interverranno. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: www.romacinemafest.it. (ANSA).