Polanski, nuovo procuratore di Los Angeles riconsidera il caso

(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Il nuovo procuratore della contea di Los Angeles ha accettato di riaprire un documento che potrebbe aiutare Roman Polanski a dimostrare che 45 anni fa, all'epoca del processo per lo stupro di una minorenne, la magistratura infieriì ingiustamente su di lui.

Il District Attorney George Gascón ha dato via libera alla trascrizione di un esame del 2010 di Roger Gunson, il sostituto procuratore che nel 1977 istruì il caso contro il regista per violenze sessuali su una allora tredicenne. Polanski, che ha 88 anni, si era dichiarato colpevole, ma era fuggito in Francia prima della sentenza. Vari sforzi di precedenti procuratori di estradarlo negli Usa sono risultati vani, così come gli sforzi del cineasta di risolvere il caso senza prima far rientro negli Usa.

Gascón è stato eletto nel 2020. La sua decisione lascia indicare una disponibilità del procuratore di riconsiderare il caso "con occhi nuovi", scrive oggi il giornale di spettacolo "Variety". (ANSA).