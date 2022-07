James Franco ricomincia da Ischia, un film sul dopoguerra

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - James Franco ricomincia da Ischia: l'attore al centro di accuse di molestie sessuali, girerà un film nell'isola campana basato sul romanzo di Erri De Luca "Tu, Mio" e ambientato negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Con la regia del danese Bill August, Franco sarà uno dei protagonisti di "Me, You" a fianco di Tom Hollander ("The Night Manager") e Daisy Jacob ("Vanity Fair"). Il romanzo di De Luca affrontava tematiche che caratterizzano la fase adolescenziali quali la solitudine, l'amore, il farsi accettare dai più grandi.

Nel film, le cui riprese sono in programma in settembre, Marco, un ragazzo di 16 anni in vacanza dalla odiata 'boarding school' scozzese, fa amicizia con l'ex militare americano Nicola (James Franco) diventato pescatore. I due passano ore in barca nella baia di Napoli ma poi Marco conosce l'enigmatica Caia (la Jacob), una ragazza di 20 anni dal passato difficile, e se ne innamora. Dopo aver scoperto che Caia e' sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, Marco giura di vendicarla, prendendo di mira un gruppo di turisti tedeschi.

Franco aveva fatto un passo indietro dal cinema nel 2018 dopo esser stato accusato da varie donne di molestie sessuali. L'anno dopo studentesse della sua scuola di recitazione Studio 4 gli avevano poi fatto causa sostenendo di esser state costrette a fare scene di sesso sempre più esplicite davanti alla macchina da presa con la scusa delle esigenze del copione. Nel 2021 Franco aveva patteggiato accettando di pagare oltre due milioni di dollari di danni per risolvere la controversia legale.

(ANSA).