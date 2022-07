Harrison Ford, 80 anni per l'avventuriero del cinema

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Harrison Ford festeggia i suoi giovanissimi 80 anni il 13 luglio: un uomo semplice, capace per tutta la vita di separare gli straordinari successi in carriera dalla vita normale; come dice lui stesso "un carpentiere prestato per caso all'arte più bella che esista".

Nato a Chicago il 13 luglio 1942 ha la fortuna di essere notato però da George Lucas che gli offre un ruolo di "American Graffiti"(1973) e dalla consuetudine col regista e il suo migliore amico dell'epoca, Steven Spielberg, nasce la proposta di vestire i panni di Han Solo in "Guerre stellari" (1977).

Spielberg lo considera perfetto per la parte cogliendo l'anima selvaggia e ribelle di quel tagliaboschi prestato al cinema e Lucas acconsente: sarà il vero inizio di una splendida carriera che lo porterà per decenni a conquistare lo scettro dell'attore americano che ha fatto guadagnare di più ai suoi produttori, a oggi quasi 14 miliardi di dollari in una quarantina di film. Ma non per questo è tra le star più pagate, certamente fra le più amate. La sua carriera ha moltissime facce ma si lega inevitabilmente a tre personaggi iconici: dopo Han Solo con il ciclo di "Guerre stellari" in cui apparirà quattro volte, è la volta di "Indiana Jones" con cappello e frusta che non abbandona nemmeno nell'atteso ritorno fissato per il 2023 e infine del detective Rock Deckard in "Blade Runner" di Ridley Scott (1982).

Il ruolo che gli è forse più caro resta, strano a dirsi, quello secondario del colonnello Lucas di "Apocalypse Now": il protagonista del film (Martin Sheen) porta infatti nome e cognome dei suoi primi due figli: Benjamin e Willard. Premiato sulla Walk of Fame di Hollywood con una stella a suo nome, non ha mai vinto uno dei premi maggiori: l'unica candidatura all'Oscar è arrivata per "Witness" di Peter Weir e il Golden Globe gli ha conferito il premio alla carriera (prematuramente) nel 2002. Tra i registi a cui resta più legato (Spielberg e Lucas a parte) ci sono certamente Sydney Pollack per cui ha recitato nel remake di "Sabrina" e "Destini incrociati" e Kathryn Bigelow che per "K-19" gli ha regalato il contratto più ricco (25 milioni di dollari). (ANSA).