Tell it like a woman, la Samuel Goldwyn acquisisce i diritti Usa

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Samuel Goldwyn Films ha chiuso un accordo con Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) per l'acquisizione dei diritti di distribuzione negli Stati Uniti della serie di corti al femminile "Tell it Like a Woman" - presentato in anteprima mondiale al Taormina Film Festival - che vede la partecipazione tra le altre di Eva Longoria, Cara Delevingne Margherita Buy, Maria Sole Tognazzi, Marcia Gay Harden, Lucìa Puenzo. L'uscita nelle sale è prevista a all'inizio dell'inverno 2022, in concomitanza con l'Awards Campaign.

"Tell It Like a Woman" - un film di donne, sulle donne, per tutti - si compone di sette episodi diretti da registe provenienti da diverse parti del mondo e girati in Italia, India, Giappone, Argentina e Stati Uniti. I generi sono molteplici, dal dramma alla commedia, passando per il docudrama e l'animazione. Il progetto nasce dalla collaborazione con "We Do It Together", casa di produzione cinematografica no-profit che si batte per la parità di genere, fondata dalla produttrice Chiara Tilesi. I produttori del film sono Lucas Akoskin, Monika Bakardi, Andrea Iervolino e Chiara Tilesi. Appositamente per il film, la pluricandidata all'Oscar Diane Warren ha scritto la canzone "Applause" pubblicata come singolo dall'etichetta Disney Music Group Hollywood Records e interpretata da Sofia Carson, protagonista anche del video musicale diretto da Catherine Hardwicke. (ANSA).