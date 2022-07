Cinema: incassi, Thor: Love and Thunder in vetta

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Thor: Love and Thunder è primo al box office italiano del weekend: al suo esordio sui nostri schermi il film con Chris Hemsworth ha incassato in cinque giorni 4.916.000 euro.

Scende al secondo posto Elvis, che incassa altri 239mila euro e sale a due milioni di euro complessivi. Continua a tenere molto bene Top Gun: Maverick, che incassa 197mila euro e sale a 10.9 milioni complessivi.

Quarta posizione per Jurassic World: Il dominio, con 119mila euro e un totale di 7.4 milioni di euro. Al quinto posto, Lightyear - La vera storia di Buzz incassa 110mila euro e sale a 2.2 milioni di euro. (ANSA).