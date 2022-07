Ischia Global, Hollywood nel golfo con 120 star

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Dall'attore Andrew Garfield al leggendario produttore musicale Clive J. Davis, dal regista Joe Wright ad Andrea e Matteo Bocelli: oltre 120 star sono in arrivo nel Golfo di Napoli destinazione Ischia Global film & Music festival. Per festeggiare la 20esima edizione (da domani al 17 luglio), Hollywood torna protagonista sull'Isola verde, sull'onda delle tante produzioni internazionali in Italia e come sempre nel segno dei giovani e dell'impegno dello showbiz per i diritti civili e l'ambiente. Più di 200 titoli proposti gratuitamente tra anteprime e proiezioni speciali in sala (da 'Sotto il sole di Amalfi' a The Gray Man', di Netflix ) e su piattaforme (Mymovies.it e Eventive.org). L'evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini vanta un prestigioso board: Chairman è Jim Sheridan, Presidente Lina Sastri, Presidenti onorari Trudie Styler e Tony Renis. Tanti i premi Oscar: Alessandro Bertolazzi, John Lesher, Bobby Moresco, Gianni Quaranta e Nick Vallelonga, il 'candidato' per i costumi Massimo Cantini Parrini, il mago dell'immagine Aldo Signoretti ( 'Elvis' di Baz Luhrmann). Lunghissimo l'elenco degli artisti: attesi anche Franco Nero, i registi Jerzy Skolimowski, Paul Feig, Jonas Carpignano, gli attori Haley Bennett, Nat Wolff, Francesco Di Leva, Michael Richardson, Aaron Diaz, Ronn Moss, Lola Ponce, Paolo Ruffini, Davide Calgaro con Enrico Vanzina. Nutritissima la squadra dei produttori con Mark e Dorothy Canton e i maggiori italiani. Tanti nomi anche per la musica da Paolo Belli a Andrea Griminelli, da Cristiano De Andre' a Clementino. L'evento è promosso con l'Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, Tatatu, RS Productions, Givova, BancaIfis, Vulcano Buono, Caremar. Con il patrocinio di Croce Rossa Italiana (molta attenzione sarà data alla sicurezza) e Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Citta' di Ischia,Comune di Lacco Ameno, Comune di Forio, SIAE e Nuovo Imaie. Tutto il programma su ischiaglobal.com. (ANSA).