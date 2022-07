Depp contro Heard: Amber chiede annullamento processo

(ANSA) - NEW YORK, 09 LUG - Amber Heard vuole un nuovo processo dopo aver scoperto che uno dei giurati non era quello inizialmente selezionato per decidere la causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp.

"La signora Heard ha diritto a far leva sulle protezioni di base della legge della Virginia secondo cui i giurati devono essere gli individui effettivamente convocati", si legge nella richiesta presentata dai legali dell'attrice di Aquaman che in giugno e' stata condannata a pagare oltre dieci milioni di dollari per aver diffamato l'ex consorte. Nello specifico, "il giurato n. 15 non era lo stesso individuo elencato nel collegio dei giurati", ha sostenuto l'avvocatessa Elaine Bredehoft: "E' stato cosi' compromesso il diritto della Heard a un processo equo. In queste circostanze deve essere annullato per vizio di forma".

L'equivoco sarebbe nato perche' all'indirizzo del giurato prescelto - a cui dunque era stata inviata la convocazione - risiederebbero due diversi individui "dallo stesso nome", uno di 77 anni e l'altro di 52. Era stato chiamato il piu' anziano ma al suo posto si sarebbe presentato il piu' giovane che sarebbe stato accettato senza che gli venisse chiesto un documento di identita' per verificare che si trattava della giusta persona.

