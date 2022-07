I ciak estivi in Italia, da Theron a Dune 2

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Per quanto arrivino ancora risultati altalenanti dai film in sala, le macchine di cinema e tv sono tornate a pieno regime come dimostra anche il boom di set estivi aperti in Italia, da nord a sud. Tra produzioni internazionali, serie tv o autori come Bellocchio. Sta per cominciare nel nostro Paese una porzione delle riprese della seconda parte di Dune diretto Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Léa Seydoux. Fra le location principali la Tomba Brion nel cimitero di San Vito frazione di Altivole (Treviso). Angelina Jolie gira fra Puglia, Basilicata e Roma il suo nuovo film da regista, Without blood tratto dal romanzo 'Senza sangue' di Alessandro Baricco. E' ora a Trieste (dopo Roma e Fregene) il set superblindato per Charlize Theron con The old Guard 2, sequel del fantasy action di Netflix.

Fra gli altri, sono da poco iniziate nella capitale le riprese della serie Rai in otto puntate La Storia, nuovo adattamento di Francesca Archibugi dal romanzo di Elsa Morante.

Protagonista Jasmine Trinca in un cast con Asia Argento, Elio Germano, Valerio Mastandrea. Marco Bellocchio è sul set di La conversione, ispirato alla vera storia di Edgardo Mortara. Primo ciak a Roccabianca (Parma). Milano è ambientazione per L'Ultima notte d'amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi. Stanno per terminare le riprese di L'ultima volta che siamo stati bambini debutto alla regia di Claudio Bisio, girato tra Toscana e Lazio. A Taranto si girano titoli come Palazzina Laf, debutto da regista di Michele Riondino e la seconda stagione de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale.

Stanno per partire ad Assisi le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci. Location in Italia e Norvegia per Una gran voglia di vivere di Michela Andreozzi dal romanzo di Fabio Volo, anche protagonista con Vittoria Puccini. Aldo, Giovanni e Giacomo sono sbarcati a Bellagio (Como) per "Il più bel giorno della nostra vita". Fra tanti altri altri attori sul set Riccardo Scamarcio per 2Win di Stefano Mordini o Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta con Buongiorno Mamma 2, il family drama di Canale 5. (ANSA).