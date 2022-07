Del Brocco, nel docu di Rosi anche i viaggi del Papa

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Gianfranco Rosi "ha fatto una cosa inedita con il suo nuovo documentario, In Viaggio. C'è Papa Francesco, che però non è coinvolto direttamente. Non appare un'intervista con lui. E' un film molto forte e toccante, anche politico a suo modo, che racchiude una serie di momenti dei viaggi del Pontefice". Lo dice l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco, soffermandosi, in un incontro con i giornalisti dedicato alla prima parte del listino 2022 /2023 di 01 Distribution, sul nuovo documentario del regista Orso d'oro a Berlino e candidato all'Oscar con Fuocoammare.

"Nel film ci sono alcuni discorsi molto profondi di papa Francesco che Rosi ha saputo montare e incasellare in modo bello e commovente". L'uscita in sala è prevista "proprio il giorno di san Francesco, il 4 ottobre" conclude Del Brocco. (ANSA).