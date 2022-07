Cinema: incassi, Elvis sempre in vetta, secondo Top Gun

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - E' ancora di 'Elvis' in vetta alla top ten delle classifiche Cinetel del weekend. Il film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks, che si concentra soprattutto sul rapporto tra il cantante-mito e il manager che lo rese tale, nel suo secondo weekend nelle sale italiane incassa 421.856 euro per un totale di 1.619.973 euro.

Sale al secondo posto 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise con 276.382 euro nel fine settimana (10.609.872 euro complessivi) che fa scendere al terzo 'Lightyear - La vera storia di Buzz' con 210.019 euro per un totale di 2.033.115 euro.

New entry al sesto e settimo posto con il film d'animazione 'La città incantata' , capolavoro di Hayao Miyazaki che ottiene in tre giorni 102.916 euro e 'La mia ombra è tua' il film di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini e Giuseppe Maggio, tratto dal romanzo di Edoardo Nesi, che vede due antieroi, distanti per generazione, in contrasto, con un incasso in cinque giorni di 41.475 euro.

Nuovi ingressi anche in nona posizione con la divertente commedia francese 'Mistero a Saint Tropez' di Nicolas Benamou con Christian Clavier e Benoit Poelvoorde che vede, nell'agosto del 1970, il miliardario Croissant e sua moglie Eliane far festa nella loro sontuosa villa a Saint-Tropez, ma preoccupa il sabotaggio della decappottabile della coppia. Il film ha incassato in quattro giorni 29.244 euro. E in decima posizione entra il survival movie 'Gold' di Anthony Hayesche con Zac Efron, storia in un mondo che sta finendo le sue risorse e di due uomini che trovano dell'oro in un deserto sterminato, che chiude la top ten con 24.765 euro in quattro giorni.

Cala il box office complessivo con un incasso nel week end di 1.641.161 euro, in discesa del -32% rispetto al fine settimana precedente. (ANSA).