Joey King mia principessa è straordinaria guerriera

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Un'apparentemente eterea principessa da favola, che sin dalla prima scena, in un'ambientazione sospesa (i riferimenti sono medievali) si dimostra una straordinaria guerriera, tra balestre, spade, daghe, pugnali, arti marziali e combattimento corpo a corpo, richiamando la fierezza di certe protagoniste indipendenti e indomite dei Wuxiapian, i film di 'cappa e spada' orientali. E' il personaggio con il volto di Joey King, giovane attrice che ha debuttato sui set a 4 anni, in The Princess, l'action con spruzzate fantasy del vietnamita, talentuoso esploratore del genere, Le-Van Kiet, interpretato anche da Dominic Cooper, Olga Kurylenko e la straordinaria Veronica Ngo (The Old Guard). Il film ha appena debuttato come Star Original su Disney+ a livello internazionale.

Joey King, adorata dal pubblico dei ragazzi per la serie di commedie The kIssing booth, candidata agli Emmy nel 2019 per la sua intensa prova a fianco di Patricia Arquette in The Act, ha amato la storia di The Princess, "perché è il racconto di un personaggio (di cui non viene mai detto il nome) che ha tutto contro e all'inizio non è consapevole della sua forza - spiega l'attrice nella conferenza stampa internazionale in streaming -.

La vediamo anche sopraffatta, stanca, ma riesce a superare i dubbi su se stessa".

Seguiamo la principessa nell'opporsi all'invasione del suo castello, dove è stata fatta prigioniera tutta la sua famiglia (re e regina compresi), portata avanti dal 'traditore' Julius, intenzionato a sposarla per mettere le mani sul regno. 'Domare' l'erede al trono però sarà molto più difficile del previsto, anche per l'aiuto che arriva alla principessa, dalla sua istruttrice nell'arte del combattimento, Linh (Veronica Ngo).

Nonostante la complessità delle scene d'azione, Joey King ha fatto raramente ricorso alle stuntwomen: "Preparandomi per il film ho fatto un percorso che ha sbloccato la fiducia in me stessa, non pensavo di essere capace di poter offrire molto a questo genere, ma mi sono innamorata delle arti marziali e ora mi sento veramente 'empowered'". (ANSA).