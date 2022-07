A Carla Signoris il Premio Manfredi 2022

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Stasera al Teatro Antico, nell'ambito della 68.ma edizione del Taormina Film Fest, Carla Signoris riceverà il 'Premio Manfredi 2022' promosso dai Giornalisti Cinematografici Italiani.

Sarà la Presidente dei Giornalisti Laura Delli Colli, anche in rappresentanza della famiglia, a consegnare il riconoscimento, tradizionalmente legato ai Nastri d'Argento, che ripete da nove anni una piccola celebrazione di Nino Manfredi proprio sul palcoscenico dove apparve, in una singolare performance, proprio per l'ultima volta prima di allontanarsi dal cinema e dallo spettacolo.

Era il 2003 e Nino ha salutato il suo pubblico proprio da Taormina dov'è nata sua moglie Erminia che ha fortemente voluto questo riconoscimento insieme ai figli ed è da sempre fiera che il Premio abbia trovato 'casa' proprio a Taormina, la sua città natale. (ANSA).