Longoria, noi donne non ci fermeremo davanti aborto

(ANSA) - TAORMINA, 29 GIU - "Noi donne siamo la maggioranza nel mondo e non ce ne staremo certo zitte e ferme. Quello che sta succedendo nel mio Paese lo sta portando indietro nel tempo" Così oggi Eva Longoria al Festival di Taormina, dove è presente nell'antologia di corti, TELL IT LIKE A WOMAN, diretti e interpretati da sole protagoniste donne provenienti da tutte le parti del mondo risponde a una domanda sulla sentenza della corte suprema degli Stati Uniti.

Lei, da sempre democratica, e che ha collaborato con Obama ricostruisce i fatto. Ci sono attualmente diverse cariche vacanti e ad Obama doveva essere consentito di scegliere un giudice alla corte suprema, ma questa cosa è stata bloccata dal Senato e oggi la corte vede un vantaggio di sei a tre per i Repubblicani , ovvero una corte suprema molto conservatrice".

E ancora l'attrice e regista di origine messicana: "Non capita spesso di collaborare con donne registe. È molto più facile in tv che in questo è più avanti nel cinema, ma entrambi sono importanti perché hanno influenza sulla politica e possono cambiare le cose". (ANSA).