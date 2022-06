Youtuber DinsiemE, portiamo nostro sogno in fantasy

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il cinema "per noi è un sogno e una bella sfida, speriamo di dare il massimo". Lo dice all'ANSA Dominick Alaimo, classe 1997, componente con il compagno Erick Parisi, classe 1996, del duo di youtuber amatissimi dai bambini DinsiemE, che dopo le milioni di visualizzazioni per i loro video e le decine di migliaia di copie vendute con i loro libri, sono sul set vicino Roma del loro primo film (del quale sono anche cosceneggiatori), Il viaggio leggendario di Alessio Liguori, commedia fantasy, in arrivo a fine 2022. che rilegge ambientazioni come Camelot o Atlantide. A produrre è Lotus Production (una società Leone Film Group in collaborazione con Medusa Film.

La storia tratta proprio da uno dei libri per bambini ( i loro fans si chiamano i Dinsiemini) del duo siciliano, parte da un misterioso pacco, arrivato ai Dinsieme in un giorno di pioggia: contiene un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare: "Il Viaggio Leggendario". Presi dalla curiosità, lo infilano nella console e iniziano a giocare. Si ritrovano però trasportati in un'altra dimensione: il mondo di Leggendaria, dove ritroveranno un loro nemico giurato, lo scienziato pazzo Dottor Timoti. La via d'uscita, proprio come in un videogioco sarà superare vari livelli.

Un debutto, quello dei DinsiemE, che fa pensare a un altro percorso fortunatissimo sul grande schermo firmato da un'altra coppia di youtuber, i Me contro te: "In realtà avremmo voluto tanto fare cinema sin da prima dell'apertura del canale" commenta Erick. "Sapevamo sarebbe stato difficile, ma è importante provare. E' anche quello che diciamo sempre ai nostri ragazzi, se avete un obiettivo, anche se difficile provate a realizzarlo" sottolinea Dominick. Attraverso Il viaggio leggendario "cerchiamo anche di mandare un messaggio ai ragazzi - osservano - l'importanza di credere in sé stessi. E' stata anche la molla che ci ha portato fin qui". L'essere una coppia "ci permette di vivere questo successo inaspettato con più serenità - raccontano -. In questi giorni così piani anche d'ansia che ci portano a rapportarci a un mondo diverso, ci diamo sicurezza a vicenda". (ANSA).