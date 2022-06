A Mercantia omaggi a Pasolini e Fellini con l'arte di strada

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 28 GIU - Saltimbanchi, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, musici, circensi, declamatori e tutto quanto fa arte di strada riportano dal 13 luglio nel borgo medievale di Certaldo (Firenze) Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro, che marca la 34/a edizione. Il paese di Giovanni Boccaccio, fino al 16 luglio, ospiterà street band, artisti di fama internazionale e talenti di ogni tipo nel genere. L'edizione 2022, diretta da Alessandro Gigli, proporrà in particolare un omaggio a Pier Paolo Pasolini.

Compariranno tre quadri giganti che arricchiranno tre torri per omaggiare le sue opere. Omaggio anche per Federico Fellini e il suo 'La voce della luna' con scenografie ad hoc.

"Siamo impegnati ormai da mesi nello strutturare una manifestazione eccezionale - ha sottolineato il sindaco Giacomo Cucini -. Al centro del progetto, la qualità dell'offerta che proponiamo agli spettatori, tenendo un punto fermo indiscutibile: Mercantia è una festa per tutti. Negli ultimi due mesi, alla luce dell'assenza di protocolli sanitari Covid, abbiamo rimodulato il programma lasciando che invadesse, come tradizione, ogni angolo del borgo medievale". (ANSA).