Cinema:Ischia Film; Paul Feig e Frassica 'Kings of Comedy'

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Sono Paul Feig e Nino Frassica i 'Kings of Comedy' alla XX edizione di Ischia Global Film & Music festival (dal 10 al 17 luglio). Il regista americano ha diretto uno dei film più attesi del 2022 'L'accademia del bene e del male'; l'attore messinese sarà festeggiato per la sua ultraquarantennale carriera. Riconoscimento attribuito in passato a Jimmy Kimmel, Ezio Greggio, Christian De Sica. "Feig, anche attore e produttore, sin dal 'Freaks and Geaks' attivissimo creatore nella tv e poi nelle serie - ricorda il presidente onorario del festival Tony Renis - è una personalità eclettica e un grande amante dell'Italia. Ha diretto film come 'Last Christmas', 'Le amiche della sposa', il 'Ghostbuster' al femminile''.

La prossima opera, su Netflix da settembre, di genere fantastico, è tratta da un romanzo di Soman Chainani. Si allunga così l'elenco delle star internazionali del festival prodotto da Pascal Vicedomini e presieduto dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler. L'evento è sostenuto dalla DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania: attesi nel Golfo di Napoli gli attori Andrew Garfield e Haley Bennett, registi come l'americano Joe Wright (Cyrano) e il maestro polacco Jerzy Skolimowski (premio Ischia Truman Capote e Gran Premio della Giuria a Cannes col film Eo).

Come tradizione Ischia Global premierà anche un 're' della commedia italiana: ''Quest'anno vogliamo festeggiare lo straordinario Nino Frassica, un mattatore in televisione e non solo, basti ricordare il maresciallo Cecchini di Don Matteo e i tanti show. Performer irresistibile, con incursioni anche nel cinema, Frassica è amatissimo dal pubblico di tutte le generazioni''.

Il Global Festival e' organizzato dell'Accademia Internazionale Arte Ischia con il patrocinio dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e di SIAE e Nuovo Imaie in collaborazione con Riflessi, Givova, TaTaTu, Rs Productions, Banca Ifs e MedMar. (ANSA).