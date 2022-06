'ShorTs' premia Mainetti, Giovinazzo e Saponangelo

(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - Il regista Gabriele Mainetti e le attrici Aurora Giovinazzo e Teresa Saponangelo saranno premiati l'8 e il 9 luglio a Trieste in occasione della 23/a edizione dello ShorTs International Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori presentando il festival, in programma nel capoluogo giuliano dall'1 al 9 luglio.

Ad Aurora Giovinazzo ShorTs IFF 2022 assegna il Premio Prospettiva, istituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano, mentre all'affermato regista, produttore, sceneggiatore, musicista Gabriele Mainetti, il festival attribuisce il Premio Cinema del Presente, "riconoscimento che dal 2019 evidenzia il talento di un cineasta italiano". Regista e attrice sono 'legati' dallo stesso film, "Freaks Out" (in Concorso alla Mostra di Venezia 2021), vincitore ai David di Donatello 2022 e ai recenti Nastri d'Argento per scenografie, costumi e montaggio.

In questa edizione, ShorTS istituisce il Premio Attrice del Presente che il 9 luglio sarà consegnato a Teresa Saponangelo, già Nastro d'Argento 2021 per "Il buco in testa" di Antonio Capuano e David di Donatello e Nastro d'Argento quest'anno "grazie alla magnifica vitalità di madre e moglie napoletana espressa nell'autobiografico 'È stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino".

La manifestazione avrà luogo in tre location: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, dove si terranno le proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio e di quelli targati Efa, European Film Academy in Tour; il Teatro Miela dove si presenterà la sezione riservata ai lungometraggi Nuove Impronte, la Shorter Kids'n'Teens e il Focus Israele. Sempre al Miela si assegneranno i Premi dei concorsi e ad attori e registi; mentre la Casa del Cinema ospiterà la sezione ShorTs Virtual Reality e i laboratori-corsi dedicati a realtà virtuale e cortometraggi.

In collaborazione con la piattaforma MYmoviesOne sarà possibile visionare online in anteprima nazionale alcuni cortometraggi della sezione Maremetraggio e altri della sezione Shorter Kids'n'Teens. (ANSA).