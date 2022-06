Boxe e riscatto nella Roma anni '90, su Sky arriva Ghiaccio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La vita di un giovane pugile nella periferia romana degli anni '90: è Ghiaccio, esordio alla regia del cantautore Fabrizio Moro, in prima tv su Sky domenica 26 giugno. Scritto e diretto da Moro insieme ad Alessio De Leonardis, andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Cinema 4K, oltre ad essere disponibile on demand e in streaming su Now.

Una produzione La Casa Rossa con Tenderstories, in collaborazione con Vision Distribution, SKY, RTI e in associazione con l'Università Telematica San Raffaele Roma, la pellicola ha come protagonista Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane talento della boxe il cui padre assassinato gli ha lasciato un debito con la malavita. Con l'aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), che ha un passato da pugile e vede nel ragazzo il campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio avrà la possibilità di riscattarsi. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.

