Pnrr,dal MiC 1,8 miliardi per cultura "obiettivi raggiunti"

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti culturali. E' l'annuncio del ministero della Cultura che sottolinea di aver raggiunto tutti gli obiettivi previsti dal Pnrr per il 30 giugno. I decreti sono da oggi online su cultura.gov.it.

Si tratta di fondi per l'efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l'attrattività di 310 borghi, per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l'adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno (FEC). Mentre già a marzo scorso, proseguono dal ministero guidato da Dario Franceschini, era stata pubblicata l'assegnazione delle risorse alle Regioni per interventi di valorizzazione dell'architettura rurale.

I traguardi, sottolineano dal ministero guidato da Dario Franceschini, "sono stati raggiunti grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con gli enti locali, le Regioni, l'Anci, le province autonome, il mondo dell'associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria".

BORGHI

Il decreto per i borghi assegna 363.445.527 euro a 207 proposte progettuali presentate da 289 comuni, destinati a investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento e conferma il finanziamento di 398.421.075 euro per 20 borghi individuati dalle Regioni.

PARCHI E GIARDINI STORICI

Il decreto per i parchi e i giardini storici assegna 287.825.113 di euro a 134 interventi per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. CHIESE Il decreto destinato alle chiese del Fec assegna 250 milioni di euro al restauro di 286 chiese appartenenti al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno.

TORRI E CAMPANILI

Il decreto per l'adeguamento sismico assegna 240 milioni di euro al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili.

MUSEI

Il decreto assegna 100 milioni di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 120 musei statali e di siti culturali.

CINEMA

Il decreto assegna 99.359.977 di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 274 cinema.

TEATRI

Il decreto assegna 89.157.536 di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 348 teatri.

Tutti i decreti sono pubblicati sul sito del MiC https://cultura.gov.it/comunicati/decreti-direttoriali