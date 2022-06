Michael J. Fox, Oscar onorario per lotta al Parkinson

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Un Oscar onorario per il suo impegno contro il Parkinson: l'Academy che ogni anno assegna i premi piu' ambiti del cinema ha deciso di rendere omaggio a Michael J. Fox e alla sua trentennale battaglia contro la malattia che lo ha colpito giovanissimo mettendo un freno a una promettente carriera a Hollywood. Gli Oscar onorari saranno consegnati il 19 novembre e andranno anche a Peter Weir, l'australiano che ha diretto film memorabili come "Witness", "L'Attimo Fuggente", "Truman Show" e "Master and Commander"; alla regista della Martinica Euzhan Palcy, che diresse nel 1989 Susan Sarandon e Marlon Brando in "Un'arida stagione bianca" e fu la prima donna regista nera di un film di una major; e alla cantautrice e compositrice americana Diane Warren, 13 volte candidata di cui una con Laura Pausini per "Io Si". Il "Jean Hersholt Humanitarian Award" è assegnato "a una personalità del mondo delle arti e delle scienze cinematografiche i cui sforzi umanitari hanno dato lustro all'industria del cinema".

Finora ne sono stati attribuiti solo una quarantina: tra gli altri a Gregory Peck, Frank Sinatra, Oprah Winfrey, Jeffrey Katzenberg, Angelina Jolie e a Lina Wertmuller nel 2019, prima donna nella storia a essere candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze.

Fox, dopo la diagnosi del Parkinson (un lieve ma persistente tremolio a un mignolo) nel 1991, si e' dedicato anima e corpo a raccogliere fondi contro la malattia e nei giorni scorsi e' uscito allo scoperto con la lunga battaglia contro l'alcolismo, un problema aggiuntivo per fortuna superato: "Avere il Parkison era niente in confronto a quello", ha detto l'attore di "Ritorno al Futuro" in una intervista con il comico Mike Birbiglia. Fox riceve il riconoscimento "per la sua instancabile spinta alla ricerca sul morbo di Parkinson", ha spiegato David Rubin, presidente dell'Academy's Board of Governors, che ieri ha rivelato anche i nuovi membri eletti tra cui l'attrice di "Coda" Marlee Matlin, il regista Jason Reitman, il produttore Jason Blum e il direttore del cast Richard Hicks. (ANSA).