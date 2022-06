Giffoni, a Gary Oldman il 'François Truffaut 2022'

(ANSA) - SALERNO, 23 GIU - All'attore britannico Gary Oldman il 'François Truffaut 2022', il riconoscimento più prestigioso del Festival d Giffoni. Ospite internazionale della 52/a edizione, Oldman incontrerà i giurati il 28 luglio: saranno oltre 5.000 i juror pronti ad accoglierlo.

Nel 2011 Oldman è stato insignito dell'Empire Icon Award, conferitogli per i risultati ottenuti nel corso della sua importante carriera. Nel 2018, grazie alla grande interpretazione di Winston Churchill nel film L'ora più buia, ha conquistato il premio Oscar come miglior attore protagonista, il BAFTA, il Golden Globe, il SAG Award e il Palm Springs Award. È stato nominato tre volte ai Premi Oscar, quattro volte ai BAFTA, agli Emmy Awards, quattro volte agli Empire Awards, sei volte ai London Film Critics Awards e a numerosissimi altri premi e riconoscimenti per le sue doti di attore, sceneggiatore e regista acclamato.

Nel corso dell'incontro con i 'giffoner', Oldman ripercorrerà la sua eclettica carriera, racconterà le storie e gli aneddoti legati ai molteplici ruoli interpretati, tra cui il commissario Jim Gordon (braccio destro di Batman nella lotta contro il crimine), Dracula, Beethoven, George Smiley, Sid Vicious, Herman Mankiewicz e il terrorista che dirotta l'Air Force One su cui viaggia Harrison Ford.

La sua interpretazione di Sirius Black nei film di Harry Potter porta in primo piano gli invisibili, il tema di questa edizione, ricordando che "tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi", ma anche il potere di scegliere quale strada seguire.

Universalmente riconosciuto come uno dei principali attori della sua generazione, Oldman ha recitato in ben quattordici film campioni d'incassi al botteghino negli Stati Uniti e nel resto del mondo, tanto da farlo diventare, stando a quanto dichiarato dall'Hollywood Reporter, l'attore con i ricavi più alti nella storia del cinema. (ANSA).