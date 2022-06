Al Social World Festival premi a Servillo, Avati e Banfi

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Torna dal 3 al 10 luglio a Vico Equense (NA) il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, 12esima edizione, diretta del regista Giuseppe Alessio Nuzzo e dedicata quest'anno a Monica Vitti. La cerimonia di apertura ospiterà Toni Servillo che riceverà il premio alla carriera e firmerà il Monumento al Cinema, il Wall Of Fame. L'attore nel pomeriggio incontrerà giovani attori per una masterclass di recitazione e svelerà l'insegna del Nuovo Cinema Aequa insieme al sindaco Giuseppe Aiello. Premi alla carriera anche a Pupi Avati e Lino Banfi. Due le arene all'aperto, 121 le opere selezionate nelle 12 sezioni, competitive e non, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi tra cui 86 in anteprima, provenienti da 28 nazioni diverse dei cinque continenti, oltre a 348 titoli inseriti nel Mercato Europeo del Cinema Giovane e Indipendente. Le proiezioni saranno in presenza e ondemand, 90 gli eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attività con le giurie, tema di quest'anno è "Futuro. Avvenire, ripartenza, domani". Nel rinnovato atrio dell'antico palazzo di città, Sala Rossellini, invece verrà inaugurata una mostra fotografica dedicata alla Vitti con proiezione di Rai Teche.

Attesi anche il cast della serie tv "Mare Fuori", Serena De Ferrari, Kyshan Wilson, Carmine Recano e il regista Ivan Silvestrini (4 luglio), Peppe Lanzetta (4 luglio), Mario Autore (4 luglio), Marco D'Amore (5 luglio), Ludovica Francesconi (5 luglio), Francesco Di Leva (6 luglio) Michele Morrone (6 luglio), Mayra Pietrocola (7 luglio), Ronn Moss (7 luglio), i premi alla carriera a Lino Banfi (7 luglio) e Pupi Avati (8 luglio), Valeria Angione (8 luglio), e la madrina di questa edizione Maggie Civantos (8 luglio), la Macarena della serie "Vis a Vis" di Netflix. Verrà celebrato anche il centenario di Pasolini e i 50 anni dall'uscita di Totò a colori. (ANSA).