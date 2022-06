Torna il Festival Cinema d'Idea, aperto dall'artista Laika

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sarà la street artist Laika ad aprire la 6a edizione del Festival Cinema d'Idea - International Women's Film Festival sabato 25 giugno a Roma. La manifestazione dedicata al cinema delle donne e diretta da Patrizia Fregonese de Filippo torna completamente in presenza, in due location diverse: dal 25 al 27 giugno al CineLab dell'Isola del cinema e dal 28 giugno al 1 luglio al Cantiere.

Lungometraggi, cortometraggi, ma anche spazio a libri e street art, con la locandina realizzata con alcune delle opere più famose del collettivo Lediesis. Fra le novità di quest'anno due nuovi premi: quello per la Miglior Fotografia e il Premio coraggio delle donne dedicato a Tayyebe Moussavi, attivista afghana uccisa dai Talebani.

Il festival si aprirà con la proiezione della video performance di Laika Don't follow me, in collaborazione con Donnexstrada, Il sigaro di Freud e la coreografa Eleonora Frascati, sulla paura di tornare a casa da sole la sera. Ricca quest'anno la selezione della kermesse, che ha come madrine le attrici Lidia Vitale e Blu Yoshimi, con due anteprime da segnalare: A Bird Flew In di Kirsty Bell, girato durante la pandemia, e Quant di Sadie Frost, inno femminista dedicato a Mary Quant, l'inventrice della mingonna. In programma anche il documentario Woodgirls dell'iraniana Azadeh Bizargiti e i cortometraggi Lo que importa di Esther Pastor, Prestige di Zara Ahooe e Skin di Sophie Anne Bancroft. Ad aprire questa sezione sarà la cantante iraniana del film Prestige, Katereh Hakimi, con il gruppo di musica indie persiano Dobareh Ensemble. Mentre a chiuderla sarà sarà Penelope a Rebibbia, il cortometraggio realizzato da Bookciak Azione! 2021 assieme alle detenute del carcere di Rebibbia. In agenda anche l'editoria, con le presentazioni de Il sogno del regista di Anne Ritte Ciccone e Dove sei? di Roberta Lena. (ANSA).