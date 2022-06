Ischia Film Festival, 34 titoli visibili on line

(ANSA) - ISCHIA, 21 GIU - Anche quest'anno sarà possibile accedere alla piattaforma online dell'Ischia Film Festival, (www.ischiafilmfestivalonline.it) per visionare le opere della categoria "Scenari fuori concorso". Ben 34 titoli, visibili solo online, di cui 30 anteprime, divise in una assoluta, quattro internazionali, tre europee, nove italiane, tredici campane. Un catalogo accuratamente selezionato che porta, così, il cinema dell'Ischia Film Festival nelle case di tutti gli appassionati.

"Due anni fa la creazione del portale online ci ha permesso di abbattere ogni frontiera, consentendo all'affezionato pubblico internazionale dell'Ischia Film Festival di prendervi parte attraverso la sezione Scenari fuori concorso, ed offrendogli inoltre una selezione di contenuti extra. È stata un'esperienza che ci ha dato grande soddisfazione, visto l'elevato numero di accessi singoli e di opere visionate in streaming da quasi 100 Paesi nel mondo; abbiamo perciò deciso di implementare la piattaforma e renderla fruibile per tutti i giorni del Festival anche in questa edizione", dice Michelangelo Messina, direttore artistico dell'IFF.

Da "A winner" e "Mama Irene, Healer of the Andes", pellicole incentrate sulla forza della figura femminile e sulle difficoltà che incontrano le donne anche nella quotidianità, a "Heirloom" opera che vede protagonista anche Isabella Rossellini e che racconta un'esperienza di successo di una famiglia italoamericana e ancora a "Destinata coniugi Lo Giglio" particolare corto con Lello Arena, sono tante le opere che, seguendo il filo rosso di questa edizione che spazia tra temi ambientalistici all'attualità dei conflitti in atto, caratterizzano il ventennale dell'Ischia Film Festival.

La piattaforma sarà attiva dal 25 giugno al 2 luglio 2022.

