Depp vs Heard: Johnny ai fan, attenzione ai falsi profili social

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Da Helsinki dove si trova per un concerto al Blues Festival con Jeff Beck, Johnny Depp ha mandato un messaggio ai fan: "Girano un sacco di profili social che fingono di essere miei o di gente che lavora con me", ha avvertito l'attore ai suoi quasi 26 milioni di seguaci su Instagram.

I falsi profili capitalizzano sulla notorietà dell'ex Pirata dei Caraibi che, dopo aver vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, ha debuttato su TikTok ammassando 10 milioni di seguaci in 24 ore dopo aver postato il primo video. Depp ha detto di non avere profili privati su nessuna piattaforma web e ha ribadito i suoi indirizzi ufficiali: "Instagram @JohnnyDepp TikTok @JohnnyDepp Facebook @JohnnyDepp Discord @JohnnyDepp0854".

L'attore di recente ha vinto dall'ex moglie 10,3 milioni di dollari di danni in base al verdetto della giuria che ha assegnato alla Heard due milioni di dollari di risarcimento per esser stata diffamata a sua volta. Recentemente una legale dell'attrice di "Aquaman" ha detto che la sua cliente non è "assolutamente" in grado di pagare la somma richiesta. Amber è stata vista nei giorni scorsi agli Hamptons, la localita' di villeggiatura dei vip di New York, mentre faceva shopping da TJ Max, un popolare "discount". (ANSA).