'Attenti a Dario Argento', rassegna sold out a NY

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Ovazioni e applausi per Dario Argento, nel primo weekend della retrospettiva dei suoi film restaurati da Cinecittà al Lincoln Center di New York.

La rassegna "Attenti a Dario Argento: una retrospettiva in 20 film" si è aperta con la proiezione di L'Uccello dalle Piume di Cristallo, che è andata in sold out. Dopo lo spettacolo il regista si è intrattenuto con il pubblico per una lunga sessione di domande e risposte, affermando anche che "il restauro effettuato da Cinecittà è di una qualità incredibile". A introdurre la pellicola erano invece stati Dennis Lim, direttore dei programmi del Film at Lincoln Center, e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà.

La retrospettiva, curata da da Paola Ruggiero, Camilla Cormanni e Marco Cicala di Cinecittà e Madeline Whittle e Tyler Wilson di Film at Lincoln Center, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, proporrà alcuni dei titoli più iconici del regista: L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code, 4 mosche di velluto grigio, Le cinque giornate, Profondo rosso, Suspiria, Inferno, Tenebre, Phenomena, Opera, Il gatto nero, Trauma, La sindrome di Stendhal, Il fantasma dell'opera, Non ho sonno, Il cartaio, Ti piace Hitchcock, La terza madre, Dracula 3D. Il programma del Lincoln Center ospiterà anche la prima nordamericana di Occhiali neri.

Terminerà il 29 giugno e si sposterà poi a Parigi, Los Angeles e gran parte degli Stati Uniti, prima di toccare anche le principali città di Sud America, Europa e Asia. (ANSA).