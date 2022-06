Torna 'Racconti d'estate', una rassegna per le Eolie

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Torna a Lipari 'Racconti d'Estate - Il cinema in piazza', la rassegna estiva giunta alla terza edizione che porta sulla principale delle isole Eolie gli appuntamenti gratuiti all'aperto con il grande schermo. E con un obiettivo ambizioso: costruire un vero cinema sull'isola, aperto tutto l'anno.

La rassegna, organizzata dal Magazzino di Mutuo Soccorso in collaborazione con Teatroimpulso Teatro e patrocinata dal Parco Archeologico delle Isole Eolie, si compone di otto date, con inizio lunedì fino alla conclusione del 13 luglio. Ideata e curata da Sara Basile e Sergio Barone, si svolgerà in uno dei centri più importanti della vita culturale eoliani: il cortile dell'Addolorata del Castello di Lipari, il cuore della città, sulla sommità dell'antica acropoli affacciata sul mare.

Un ricordo particolare sarà dedicato a Monica Vitti, che nelle isole interpretò tra l'altro 'L'Avventura', diretta da Michelangelo Antonioni. La prima proiezione sarà un omaggio a Ennio Morricone con il film 'Ennio' di Giuseppe Tornatore, per proseguire con 'The Rossellinis' di Alessandro Rossellini e un incontro dal vivo con l'autore. "Il cinema non è soltanto uno sguardo, un modo per immaginare una realtà più vicina a quella dei nostri desideri, come diceva André Bazin, ma è anche un modo per comprendere le nostre radici e scoprire, attraverso ciò che eravamo, quello che potremmo diventare", spiega la curatrice Sara Basile. (ANSA).