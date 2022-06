Ferrara la tappa italiana dell'edizione 2022 Notti d'Oro

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Trenta Accademie di cinema nel mondo premiano ogni anno il miglior cortometraggio selezionato all'interno della loro produzione nazionale. L'Accademia dei César promuove questi film in Francia e all'estero con Le Notti d'oro, un programma superlativo di proiezioni di cortometraggi di indubbia qualità. Quest'anno Le Notti d'oro arrivano a Ferrara. La Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, unica a livello italiano, è stata scelta dall'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello come tappa di questo tour internazionale. "Le Notti d'oro - ha detto Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara - rappresentano il meglio del meglio. Una fantastica opportunità per la nostra città di rendere partecipe il pubblico delle diversità culturali esistenti nel mondo, alla scoperta dei migliori registi e delle migliori registe". E aggiunge: "Il fatto che questi corti vengano proiettati a Ferrara è la conferma di quanto la struttura di Ferrara La Città del Cinema sia un laboratorio culturale dedicato al cinema su cui c'è attenzione totale".

Trentadue Paesi coinvolti, trentaquattro film e trentacinque registi; questi sono i numeri della rassegna. I migliori cortometraggi dell'anno a livello mondiale verranno proiettati mercoledì 22 e giovedì 23 giugno all'Apollo Cinepark di Ferrara dalle 10 alle 14.30. Le opere sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'edizione delle Notti d'oro 2022 è dedicata all'Ucraina. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. (ANSA).