Depp vs. Heard: Johnny, "lei non vuole voltar pagina"

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Johnny Depp ha replicato all'intervista fiume che l'ex moglie Amber Heard ha dato alla Nbc e che la rete ha in parte anticipato questa settimana in vista di uno special in onda oggi in prima serata.

Amber e' il suo team di avvocati stanno "reimmaginando" la battaglia legale, si legge in un comunicato diffuso dall'attore: "Ed e' un peccato perche', mentre Johnny sta cercando di voltare pagina, lei continuano a ripetere, reimmaginare e rilitigare questioni che sono state gia' decise in tribunale con un verdetto inequivocabilmente a suo sfavore".

La replica dell'attore e' arrivata all'indomani di dichiarazioni di un giurato che, senza essere identificato per nome, ha detto che, durante le deliberazioni in camera di consiglio, molti dei suoi colleghi hanno percepito quelle di Amber come "lacrime di coccodrillo".

La Heard intanto ha preannunciato di avere altre cartucce al suo arco: "Anni di appunti che il suo analista ha preso 'in diretta' dal 2011", in cui sono annotati abusi da parte di Depp "fin dall'inizio della relazione". (ANSA).