Al 40/o Torino Film Festival una nuova sezione horror

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Il 40/o Torino Film Festival, realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, inaugura una nuova sezione competitiva dedicata al cinema horror e fantastico: si chiamerà Crazies e sarà a cura di Luciano Sovena.

Nel solco di una tradizione che ha portato a Torino registi del calibro di John Carpenter, John Landis e George A. Romero e la serie Masters of Horrors, la sezione proporrà 8 film in anteprima assoluta, che saranno giudicati da una giuria presieduta quest'anno da Lamberto Bava, maestro indiscusso dell'horror.

La sezione viene inaugurata in occasione della grande mostra Dario Argento. The Exhibit, a cura di Domenico De Gaetano e Marcello Garofalo, al Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 16 gennaio 2023. Con la sezione "Crazies" il Torino Film Festival aderisce - unico festival italiano - a Blood Window, un progetto e network che unisce i maggiori festival di cinema fantastico.

Il Torino Film Festival, che nel 1982 per primo ospitò una sezione video, quarant'anni dopo organizza questa volta inoltre un progetto di residenza rivolto agli studenti universitari per la realizzazione di podcast che raccontino il festival attraverso questo nuovo medium. Gli studenti saranno ospitati a Torino durante il festival e parteciperanno anche a incontri specifici sul tema dei podcast. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cuc, la Consulta universitaria del cinema, che riunisce i docenti e i ricercatori dell'area cinema, televisione, fotografia e media audiovisivi: 32 le residenze a disposizione, di cui 24 riservate a studenti provenienti da fuori Torino. I podcast più interessanti saranno segnalati a Rai Radio3, media partner del festival. (ANSA).