MeToo: Kevin Spacey in Gb sarà processato a piede libero

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - Kevin Spacey sarà processato a piede libero nel Regno Unito per rispondere delle accuse di abuse sessuali rivoltegli da tre uomini in relazioni a presunti episodi avvenuti diversi anni fa a Londra. Lo ha stabilito un giudice della Westminster Magistrates Court dove il 62enne attore americano è comparso oggi per una breve udienza preliminare sotto l'assedio dei media, concedendogli una cauzione senza condizioni. Il processo scatterà il 14 luglio.

Spacey, è stato spiegato dal giudice, è accusato di "attività penetrative" non consensuali. (ANSA).