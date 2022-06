Pellicola d'oro a Gassmann, Giovinazzo, Rossi, Giallini

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Marco Giallini e Aurora Giovinazzo (miglior attore e migliore attrice di cinema) Alessandro Gassmann e Serena Rossi (miglior attore e migliore attrice di fiction) , Freaks Out di Gabriele Mainetti (miglior Film Tecnico votato dalla giuria giovani) Valeria Fabrizi, Claudia Gerini, Ninetto Davoli, Enrico Vanzina ai quali sono andati riconoscimenti speciali, sono fra i vincitori della XII edizione de "La Pellicola D'oro", primo premio in Europa a riconoscere i mestieri e l'artigianato del cinema. Promosso ed organizzato dall'Associazione Culturale Articolo 9 Cultura & Spettacolo e dalla "Sas Cinema", presieduta da Enzo De Camillis.

Tra i premi anche quello per l'Attività Produttiva a Matilde Bernabei e per l'editoria a Gianni Celata e Silvano Pasqualetti. Tornando ai mestieri del set, fra gli altri, per i migliori effetti speciali vincono Maurizio Corridori (Freaks Out) e Massimo Ciaraglia (Leonardo); il riconoscimento come miglior capo elettricista va a Fabio Capozzi (Mondo cane) e Maurizio De Pol (Leonardo); quello come miglior direttore di produzione a Fabio Lombardelli (Freaks Out) e Simone Cialoni (A casa tutti bene) . Vincono come miglior capo macchinista: Sandro Fabbriani (Qui rido io) e Gigi Rocchetti (Leonardo). Migliori storyboard artist sono Marco Valerio Gallo (Freaks Out), Davide Orlandelli (Leonardo). A Roberto Benetti (Qui rido io) e Riccardo Passanisi (Leonardo) la Pellicola d'oro come Miglior attrezzista di scena, mentre come miglior sartoria cineteatrale vincono Costume D'arte (Qui rido io) e Annamode (Storie di una famiglia perbene). Miglior sarta di scena sono Alessia Caccialupi (Freaks Out) e Stefania Fabrizi (Leonardo) e miglior operatore di macchina Matteo Carlesimo (Freaks Out) e Giovanni Gebbia (A casa tutti bene). Emiliano Novelli (Freaks Out) e Alessandro Novelli (Leonardo) vincono come miglior maestro d'armi. Riconoscimenti anche a Roberto Laurenzi (Freaks Out) e Corrado Parisi (Leonardo) come miglior capo costruttore e a Mirko Perri con Emiliano Novelli (Freaks Out) e Marco Giacomelli (Leonardo) come miglior creatore Effetti sonori. (ANSA).