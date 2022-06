Isabella Rossellini, vigilia dei 70 anni al Tribeca

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Vigilia di compleanno al festival di Tribeca per la prima nordamericana di "The Land of Dreams", il film di Shirin Neshat e Shoja Azari in cui recita accanto a Sheila Vand e Matt Dillon. Isabella Rossellini, che sabato 18 giugno compie 70 anni, continua a reinventarsi, stavolta nel ruolo di una donna che si fa beffe della cameriera messicana perché "ha lasciato i suoi sogni oltre il Rio Grande". Figlia di due miti del cinema mondiale, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, lei stessa un mito della bellezza: sette anni fa Lancome l'ha assunta per la seconda volta dopo averla messa senza cerimonie alla porta venti anni prima perché "troppo vecchia per far sognare alle donne che resteranno giovani per sempre". Nata a Roma negli anni dello "scandalo" dei suoi genitori, per Isabella il cinema è stato fin dall'inizio il mestiere di famiglia.

Debutta accanto alla madre nel 1976 con "Nina", l'ultimo film di Charles Boyer e l'ultimo alla regia di Vincente Minnelli, poi nel 1979, l'anno del matrimonio con Scorsese, appare ne "Il Prato" dei Fratelli Taviani. L'unione con Martin, già al terzo "si", dura meno di tre anni. Isabella divorzia quando resta incinta di Jonathan Wiedemann, un modello di Bruce Weber, che sposa subito dopo, ma anche quell'unione non regge alla crisi del terzo anno. Nel 1986 entra nella sua vita David Lynch che la sceglie per "Velluto Blu", il thriller neo-noir che la rende famosa e dopo Lynch, negli anni Novanta, è la volta di Gary Oldman in un momento nero per l'attore che combatteva contro i demoni dell'alcolismo. Pubblicamente single da 25 anni, la Rossellini continua a recitare anche se le parti non sono più da protagonista: "E' difficile per una donna di 70 anni", ha detto qualche mese fa presentando alla Cineteca di Bologna "Francesco Giullare di Dio" del padre. In febbraio era sul set di "La Chimera", l'ultimo film di Alice Rohrwacher sui tombaroli in Maremma, mentre a marzo su Hbo è uscito "Julia" in cui ha la parte di Simka, l'amica che insegna a cucinare all'iconica telechef Julia Childs. (ANSA).