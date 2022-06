Giffoni: via a selezione giovani per team digitale e ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Giffoni Innovation Hub (Gih) lancia la call per creare la squadra di giovani talenti dell'innovazione che parteciperanno alla 52/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 luglio. I ragazzi saranno infatti divisi in team e realizzeranno progetti da lanciare sul mercato delle industrie emergenti con intuito, creatività, visione, estro, propensione al lavoro di squadra e disponibilità al confronto. Queste le parole con la voglia di mettersi in gioco e realizzare le proprie ambizioni, acquisendo nuove competenze da aggiungere al proprio bagaglio culturale, professionale e formativo sviluppato negli anni e che sono necessarie per entrare a far parte del Dream Team di Giffoni Innovation Hub che, ogni anno, seleziona promettenti under 30 e scommette sul loro talento offrendogli la possibilità di essere protagonisti del cambiamento.

La selezione si occupa di ragazzi tra i 18 e i 30 anni che hanno titoli di studio in diverse discipline come economia circolare, green management; coding, web design e graphic design; marketing, trend analysis, digital marketing; scienze agrarie, biotecnologie; pedagogia, sociologia, filosofia; matematica, fisica, chimica, robotica; management d'impresa, ingegneria, economia; big data, artificial intelligence, A/V reality; streaming digitale, video making, photo editing; comunicazione pubblica, d'impresa, digital, stampa e social. I giovani selezionati dovranno proporre nuovi paradigmi per approcciarsi ai cambiamenti in fatto di digitalizzazione, ambiente, economia e nuove professioni e generare un impatto positivo sull'intera collettività. GIH è alla ricerca di talenti della web-economy da inserire in un team di lavoro che sarà impegnato durante Giffoni 2022. I candidati selezionati avranno la possibilità di essere inseriti nel Dream Team, una fucina di giovani a cui saranno affidati progetti legati all'innovazione tecnologica e alla cultura digitale.

Per partecipare è necessario compilare il form sul sito GIH (https://bit.ly/3aZ5wRJ) "Candidatura dream team 2022" entro e non oltre il 24 giugno 2022. La partecipazione al Dream Team è totalmente gratuita. (ANSA).