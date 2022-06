Depp vs. Heard, Amber dà la colpa ai social media

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Tutta colpa dei social media che l'hanno messa virtualmente alla gogna: per la prima volta dalla conclusione del processo che per sei settimane l'ha opposta all'ex marito Johnny Depp, Amber Heard è uscita allo scoperto per dire la sua. "Non biasimo la giuria. Anzi, li capisco", ha detto l'attrice dei cinque uomini e due donne che le hanno imposto di pagare a Johnny 15 milioni di dollari di danni: una cifra per lei esorbitante. "Lui è un personaggio amato, la gente pensa di conoscerlo personalmente. E' anche un attore fantastico", ha detto a Savannah Guthrie della Nbc la Heard nella sua prima intervista "cuore a cuore" dopo il verdetto un cui primo clip è stato anticipato oggi nel corso del programma "Today". Amber ha dato la colpa ai social e alla copertura negativa che le è stata riservata durante il processo: "Non mi importa cosa uno pensa di me o quale giudizio vuoi dare su quel che è successo nella privacy della mia casa, nel mio matrimonio, dietro porte chiuse.

Non ritengo che la persona media debba sapere queste cose. Così non la prendo personalmente", ha detto l'attrice di Aquaman. "Ma anche se sei qualcuno che pensa che mi merito tutto questo odio e vetriolo, anche se pensi che sto dicendo il falso, non puoi guardarmi negli occhi e dirmi che pensi che sui social media sono stata trattata con giustizia. Che è stato dato un ritratto accurato di me" (ANSA).