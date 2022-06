Adriano Panatta, ma che noia i film sul tennis

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 12 GIU - "I film sul tennis? Noiosissimi. Il protagonista non è mai credibile. Non si possono imitare certe cose, certi movimenti. Dell'ultimo che ho visto, BORG MCENROE ho però apprezzato l'attore che fa la parte di Borg (Sverrir Gudnason, ndr.): è davvero identico al campione svedese, almeno in quanto ad espressioni". Così, alla quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca, Adriano Panatta, uno che di tennis se ne intende. Il campione, tra i protagonisti del documentario UNA SQUADRA di Domenico Procacci - andato prima al cinema, in versione ridotta, e poi come docu serie su Sky Documentaries - con il racconto della vittoria dell'Italia in Coppa Davis nel 1976 contro il Cile, si dice subito un vero appassionato di cinema.

"Da ragazzo non avevo tanto tempo per andare al cinema, ma quando potevo ne facevo una bella scorpacciata guardando di tutto, da commedie molto leggere a film come TRANSFORMERS e CAOS CALMO".

I film preferiti? "Tutti quelli che mi stupivano e oggi mi stupiscono. Mentre tra gli attori più amati ci sono sicuramente Anna Magnani ed Aldo Fabrizi. Proprio stamattina - dice Panatta a Forte Village - ho visto POVERI MA BELLI su Raitre. Quello era davvero cinema d'avanguardia".

Da bambino, confessa, "volevo fare il medico, ma poi è la vita che sceglie per te", comunque nessun pentimento: "So di aver fatto molti errori e oggi con l'esperienza di uomo di 72 anni ne farei sicuramente meno. Comunque - sottolinea - sono sempre stato me stesso mi è solo cambiata un po' la voce".

Quelle magliette rosse messe nella finale di Coppa Davis contro il Cile di Pinochet? "No. Non avevamo alcuna coscienza politica. Eravamo incoscienti, ma molto arrabbiati e vedevamo quello che succedeva come un'ingiustizia". (ANSA).