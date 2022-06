La Stella della Mole green 2022 va a Franco Piavoli

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - La Stella della Mole "green" del 2022 va a Franco Piavoli. Il riconoscimento è stato istituito dal Museo Nazionale del Cinema e dal Festival CinemAmbiente per un artista che attraverso il linguaggio cinematografico declini nella sua opera temi legati all'ambiente e alla natura. La consegna avverrà nel corso della festa di premiazione del 25esimo CinemAmbiente che avrà luogo domenica 12 giugno a partire dalle ore 20 alla Mole Antonelliana (ingresso a inviti).

Durante la serata verranno consegnati sia i riconoscimenti previsti per le sezioni competitive, sia quelli, già annunciati, attribuiti a personalità del mondo del cinema, di altre 4 arti e discipline. Franco Piavoli esordisce negli anni '60 con alcuni cortometraggi come "Le stagioni" (1961) ed "Evasi" (1964). Il primo lungometraggio, "Il pianeta azzurro" (1982) è seguito da "Nostos, il ritorno" (1989) e da "Al primo soffio di vento" (2002), tutti presentati a Venezia e nei principali festival internazionali. Vincitore anche del Nastro d'Argento, nel 2004 riceve dal Quirinale il Premio Vittorio De Sica. Dopo "Affettuosa presenza" (2005), partecipa al documentario "Terra Madre" di Ermanno Olmi con l'episodio "L'orto di Flora". (ANSA).