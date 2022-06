Venezia: da archivi Biennale primo film Kubrick

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il primo film di Stanley Kubrick, Fear and Desire, venne proiettato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia del 1952 con il titolo Shape of Fear. Il ritrovamento è emerso nell'ambito delle ricerche collegate al volume storico sulla Mostra realizzato da Gian Piero Brunetta, frutto della collaborazione fra la Biennale e l'editore Marsilio. La vicenda è stata per la prima volta interamente ricostruita attraverso lettere e documenti dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) della Biennale di Venezia. Sarà presentata sabato 9 luglio a Venezia. (ANSA).