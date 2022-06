Joker ha un sequel, Joaquin Phoenix torna nel ruolo del cattivo

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Joker avrà ufficialmente un sequel. Lo ha confermato il regista Todd Phillips con un post su Instagram che comprende una serie di immagini tra cui un copione con la copertina rossa e il titolo 'Joker: Folie à Deux'. C'è anche uno scatto con Joaquin Phoenix, protagonista del film del 2019 nel ruolo di Arthur Fleck e vincitore del premio Oscar come miglior attore, che legge la sceneggiatura mentre fuma.

La Warner Bros, che ha distribuito Joker, ha inoltre condiviso sul suo profilo ufficiale di Twitter il post di Phillips. Il regista, assieme a Scott Silver, ha firmato di nuovo la sceneggiatura. Al momento non sono stati divulgati dettagli sulla trama.

Joker si è aggiudicato il Leone d'oro alla 76/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha vinto inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su undici candidature.

Il film, che ha superato un miliardo di dollari in incassi a livello mondiale, è stato tuttavia vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti a causa di 'comportamenti inquietanti, violenza, linguaggio scurrile e contenuti sessuali'. In Italia è stato invece vietato ai minori di 14 anni. (ANSA).