Il Pardo alla carriera di Locarno a Costa-Gavras

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Pardo alla carriera Ascona-Locarno della 75/a edizione del Locarno Film Festival (3 - 13 agosto) verrà assegnato a Costa - Gavras, "un regista che con i suoi film ha saputo denunciare apertamente le ingiustizie - spiegano gli organizzatori del festival -, affrontando senza censure alcuni dei capitoli più oscuri della nostra storia. La carriera del cineasta greco- francese Costa-Gavras, segnata da due premi Oscar, un Orso d'oro, una Palma d'oro e un premio della giuria a Cannes, così come da molti altri riconoscimenti nei maggiori festival mondiali, "è un coraggioso scandaglio dell'oppressione e delle logiche distorte del potere di ogni colore politico. Un richiamo alla responsabilità collettiva che in questo momento storico non può che suonare di estrema attualità".

Al regista greco-francese, autore di capolavori come Z (1969), L'aveu (The Confession, 1970), Missing (1982), Hanna K.

(1983), verrà consegnato il Pardo alla carriera Ascona-Locarno nella serata di giovedì 11 agosto, in Piazza Grande. Venerdì 12 agosto al Forum @Spazio Cinema, Costa-Gavras converserà con il pubblico, che nel corso di Locarno75 potrà rivedere i due titoli che hanno dato avvio alla sua carriera: Un homme de trop (Shock Troops, 1967) e Compartiment tueurs (The Sleeping Car Murders, 1965). Il Pardo alla carriera a Costa-Gavras "è un atto dovuto - sottolinea il direttore del Festival Giona A. Nazzaro -. Si tratta, probabilmente, del cineasta che maggiormente ha interrogato la storia del ventesimo secolo senza mai farsi abbagliare dalle ideologie. Pur essendo definito 'cineasta politico', Costa-Gavras è soprattutto uno straordinario autore dotato di un senso della forma e dello stile portentoso. Senza mai arenarsi nelle secche del manierismo autoreferenziale, ha saputo rinnovarsi e mettersi in gioco instancabilmente.

Costa-Gavras incarna un'idea nobilissima del cinema come strumento di avanzamento e conoscenza che non ha mai rinunciato a dialogare con il pubblico, offrendo sempre un'idea schietta di divertimento e intrattenimento." (ANSA).