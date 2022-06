Caleidoscopio, estate da Tognazzi - Gassman a musical

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Una lunga retrospettiva su due speciali 'centenari' come Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, un viaggio in decenni di musical, da Grease a Rocketman, una full immersion nel cinema (e la tv) di Gabriele Muccino e un percorso in giro per il mondo attraverso tanti festival, da Salina Doc Fest all'apertura con Albania, si gira!. Sono fra le tappe di Caleidoscopio 2022, le oltre 100 serate gratuite, dal 9 giugno al 19 settembre, di proiezioni, incontri e serate speciali dell'estate alla Casa del Cinema promossa da Roma Culture, nel teatro all'aperto Ettore Scola.

"La Casa del cinema pre-pandemia ci aveva abituato a oltre 120 mila spettatori l'anno - ricorda l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor -. Ora si torna in piena libertà senza distanziamenti e mascherina, con il grande cinema nazionale e internazionale, storie legate alla memoria emotiva e collettiva del nostro Paese. Tognazzi e Gassman, due grandi centenari verranno festeggiati insieme in un'ideale staffetta" con la rassegna Vittorio e Ugo, due mostri (di bravura) nel cinema. I due anni di pandemia hanno traumaticamente interrotto "una modalità di fruizione dell'esperienza cinematografica e artistica in generale - aggiunge - che è andata a incontrare anche una trasformazione tecnologica con la quale soprattutto la nuova generazione si è abituata a vedere serie e film anche attraverso lo smartphone. Il cinema però resta un'esperienza collettiva e sociale, dev'essere condivisa. C'è il rischio che tra 15 - 20 anni rideremo di queste affermazioni, ma sono molto felice che ci sia quest'arena e che migliaia di romani possano vivere quest'esperienza". C'è comunque da pensare al ruolo delle sale oggi, pensando anche a domani. Un'ipotesi può essere rafforzare i rapporti delle sale con i quartieri e il territorio. Magari non si andrà più al cinema solo per vedere un film ma anche per trovare un libro o per altri eventi culturali, ci sono già dei progetti pilota che vanno aumentati".

