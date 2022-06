Naomie Harris ospite a Filming Italy Sardegna Festival

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La star americana Naomie Harris sarà tra gli ospiti del Filming Italy Sardegna Festival e in questa occasione le verrà conferito il Filming Italy Achievement Award.

Pluripremiata attrice cinematografica e televisiva, Naomie ha preso parte a molti film di successo, come la saga di Pirati dei Caraibi (nel ruolo di Tia Dalma, la dea Calypso) e Miami Vice di Michael Mann. Nel 2012 diventa la nuova interprete di Eve Moneypenny in Skyfall, ventitreesimo film della saga dell'agente segreto James Bond e successivamente ottiene il ruolo della villain Shriek nel film Venom - La furia di Carnage, diretto da Andy Serkis. Del 2017 è suo il ruolo nel film Moonlight, per il quale riceve candidature ai Premi Oscar, ai Golden Globe, ai British Academy Film Awards, agli Screen Actors Guild Awards e ai Satellite Awards, tra gli altri.

Il Filming Italy Sardegna Festival, la cui quinta edizione si svolgerà dal 9 al 12 giugno a Forte Village di Cagliari, è ideato e diretto da Tiziana Rocca, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e grazie al suo Governatore Christian Solinas, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Anche quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone. (ANSA).