Spider-Man: No Way Home miglior film agli MTV Movie & TV Award

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - Spider-Man: No Way Home ha vinto come miglior film ai MTV Movie & TV Award. L'evento presentato annualmente su MTV è tornato in diretta dal Barker Hangar di Los Angeles per celebrare il meglio del cinema e della televisione.

Sul palco si sono alternati come presentatori Vanessa Hudgens, per la prima parte, e Tayshia Adams nella seconda. In Italia la cerimonia è andata in onda live su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky).

Come miglior show è stato premiato Euphoria mentre la protagonista Zendaya ha vinto il premio come miglior performance in una serie. Euphoria aveva avuto sei candidature. Spider-Man aveva sette candidature e Tom Holland, alias Peter Parker, ha vinto anche il premio miglior performance in un film. Premiata anche Scarlett Johansson come miglior eroina per il suo ruolo in Black Widow, Daniel Radcliffe ne The Lost City ha vinto come miglior cattivo. Ryan Reynolds in Free Guy - Eroe per gioco ha vinto nella categoria migliore performance comica. Il premio miglior canzone è andato a On My Way (Marry Me)' cantato da Jennifer Lopez protagonista del film Marry Me - Sposami (Marry Me). La Lopez è stata anche premiata con il Generation Award, dal 2005 premio destinato ad un artista che ha dimostrato grande talento, varietà dei ruoli interpretati e grande successo dei film interpretati. Emozionata la popstar e attrice nella lista dei ringraziamenti ironicamente si è rivolta a coloro che le hanno mentito e al fallimento e le delusioni per averle insegnato ad essere forte.

Nella seconda parte dello show, dedicata agli show 'Unscripted', con sei candidature ha vinto RuPaul's Drag Race (America's Next Drag Queen Superstar), il reality statunitense che si basa su una competizione tra drag queen. L'edizione 2022 degli MTV Movie & TV Awards MTV Movie & TV Awards ha celebrato anche l'attore, comico e musicista Jack Black con il 'Comedic Genius Award'. Sul palco è salito anche anche il leggendario DJ Snoop Dogg, ossia DJ SNOOPADELIC, rapper, cantante, cantautore, attore, produttore discografico, dj, personaggio mediatico, uomo d'affari e icona americana. (ANSA).