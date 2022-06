Nastri, 'È stata la mano di Dio' vola nelle candidature

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 03 GIU - È STATA LA MANO DI DIO di Sorrentino il più candidato, con dodici candidature, seguito dalle dieci ottenute da ben quattro film: NOSTALGIA e QUI RIDO IO di Martone, da ARIAFERMA di Di Costanzo e da FREAKS OUT di Mainetti. Un Nastro d'argento speciale a Carpignano per A CHIARA. Queste le principali candidature ai Nastri d'Argento cinema del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. La consegna dei premi è prevista il 20 giugno a Roma al MAXXI.

Il Nastro alla migliore regia si allarga a sette autori: Di Costanzo, Frammartino, Martone, Sorrentino, Mainetti, Rubini e Paolo Taviani. Anche in 'cinquina' per le commedie c'è - come accade con Martone tra i nomi per la migliore regia - un autore candidato per due titoli: Milani regista di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e Corro da te sfida infatti Belli ciao di Nunziante, Minnella con La cena perfetta, l'indipendente Giulia di De Caro e Settembre di Giulia Louise Steigerwalt (candidata anche tra le migliori opere prime con Mondocane di Alessandro Celli), Una femmina di Francesco Costabile, Il legionario di Hleb Papou e Piccolo corpo di Laura Samani.

Attrici e attori: in questa 76.ma edizione una selezione di sei tra le migliori attrici e attori. Candidate come protagoniste Claudia Gerini, Aurora Giovinazzo, Miriam Leone, Benedetta Porcaroli, Teresa Saponangelo, Kasia Smutniak. Sei anche i protagonisti con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Elio Germano, Silvio Orlando, Massimiliano Gallo, Andrea Carpenzano.

Cinque le 'non protagoniste': Marina Confalone, Anna Ferraioli Ravel, Aurora Quattrocchi, Luisa Ranieri, Vanessa Scalera. Per i 'non protagonisti' insieme ai due ragazzi De Filippo, Mario Autore e Domenico Pinelli, troviamo Pietro Castellitto, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno, Fabrizio Ferracane, Lino Musella. Per la commedia le attrici sono: Sonia Bergamasco, anche qui Miriam Leone, Barbara Ronchi, Greta Scarano e la new-entry Rosa Palasciano di Giulia. Gli attori invece: Fabrizio Bentivoglio, Salvatore Esposito, anche in commedia Pierfrancesco Favino, Gianfelice Imparato e la coppia Francesco Scianna - Filippo Timi.

Nei prossimi giorni saranno annunciati il Nastro dell'anno e il Nastro europeo. (ANSA).